Тихонов о конкуренции россиян и белорусов: «В моем поколении чемпионат СССР было выиграть тяжелее, чем ЧМ. Здесь должна быть мотивация со стороны государства»

Александр Тихонов оценил конкуренцию между биатлонистами из России и Беларуси.

На данный момент спортсмены из обеих стран не допускаются к стартам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Где искать мотивацию нашим биатлонистам в условиях изоляции?

– Посмотрите, какая сейчас конкуренция в России и Беларуси. Попробуйте выиграть в чемпионате одной из этих стран.

В моем поколении чемпионат СССР было выиграть тяжелее, чем чемпионат мира. Здесь должна быть мотивация со стороны государства.

Мы – лучшие, и это должно преподноситься с юношеского возраста, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.