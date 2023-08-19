Тихонов о конкуренции россиян и белорусов: «В моем поколении чемпионат СССР было выиграть тяжелее, чем ЧМ. Здесь должна быть мотивация со стороны государства»

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Александр Тихонов оценил конкуренцию между биатлонистами из России и Беларуси.

На данный момент спортсмены из обеих стран не допускаются к стартам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

– Где искать мотивацию нашим биатлонистам в условиях изоляции?

– Посмотрите, какая сейчас конкуренция в России и Беларуси. Попробуйте выиграть в чемпионате одной из этих стран.

В моем поколении чемпионат СССР было выиграть тяжелее, чем чемпионат мира. Здесь должна быть мотивация со стороны государства.

Мы – лучшие, и это должно преподноситься с юношеского возраста, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

2 комментария

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Viks
Мы – лучшие, и это должно преподноситься с юношеского возраста --- В чём?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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