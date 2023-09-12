Анфиса Резцова: «Надо участвовать в соревнованиях в любом качестве. Что нам теперь, по нашим дворам бегать?»

Теги Анфиса Резцова Биатлон

Анфиса Резцова считает, что нужно ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«По-хорошему, надо участвовать на соревнованиях в любом качестве. Обидно, что нас отовсюду убрали. Что нам теперь, по нашим дворам бегать? 

Будут ли различные провокации или нет, зависит от того, как поведут себя наши спортсмены.

То, что месяц назад [украинская фехтовальщица] Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой, это ее проблемы, хотя она, конечно, не права.

Надо относиться уважительно ко всем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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1 комментарий

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Ковид 07.10.52
Чего достойны, по тому и пусть бегают...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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