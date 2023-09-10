Ирина Казакевич: «Итог масс-старта и вообще этапа – разочарование от моей стрельбы»

Ирина Казакевич заявила, что разочарована своей стрельбой.

Биатлонистка с пятью промахами заняла 4-е место в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Итог этой гонки и вообще этапа – разочарование от моей стрельбы. А сегодня удалось получить удовольствие от гонки, потому что было много болельщиков и более плотная контактная борьба. Большой плюс в том, что конец был положительным.

Я не скажу, что сегодня ветер мешал стрелять. Наверное, это для меня большой резерв, над которым я на протяжении всего летнего периода работаю. Но этап в Сочи показал, что было много ошибок.

С ошибками на рубеже сложно справляться именно в соревновательной практике. Сейчас есть немного времени, чтобы поработать над этими ошибками. И уже вернуться на чемпионат России с более уверенной стрельбой.

Михаил Викторович Шашилов говорит, чтобы я не загонялась, отпустила все эти ситуации. Есть еще время исправить эти ошибки. До зимнего сезона около двух-трех месяцев», – сказала .