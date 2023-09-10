Поварницын о затратах на самоподготовке: «Личных спонсоров у нас нет, и я благодарен Логинову – своими силами он вытягивает очень многое»

Биатлонист Александр Поварницын рассказал о помощи Александра Логинова.

Поварницын вместе с Логиновым и Антоном Бабиковым находится на самоподготовке.

– дал на днях большое интервью, в котором подробно рассказал, чего именно ему не хватает на самоподготовке. А вам?

– Специалиста, который мог бы помочь со стрелковой частью. Сейчас в Сочи мы приехали со сборной Тюмени, соответственно, нам подсказывают тренеры из этого региона. Иногда ведь бывает важно, чтобы тебе банально после рубежа показали, куда ты стрельнул. Соотносишь это со своими ощущениями и уже по ходу делаешь анализ.

Когда работаешь без тренера, ориентироваться приходится исключительно на свои чувства, а они не всегда точны: где-то ветерок дунул, а ты не заметил. Где-то чуть выстрел ушел — и картинка смазывается.

– Общаясь в своем кругу с Бабиковым и Логиновым, вы не поднимали вопрос о том, чтобы нанять тренера по стрельбе за деньги?

– Это было бы отлично и, в принципе, возможно, просто сейчас мы и без того тратим на подготовку слишком много средств. Не только выделяемых регионами, за что им большое спасибо, но и своих в том числе. Личных спонсоров у нас пока нет, и я на самом деле очень благодарен , который своими силами вытягивает очень многие составляющие наших тренировок.

– За счет спонсоров?

– Нет, его личных денежных средств. Поэтому, считаю, было бы просто неправильно навязывать еще какие-то траты: на текущем этапе мы просто не можем их себе позволить. В конце концов, у каждого из нас есть семьи, которые тоже требуют определенных вложений, – сказал .