Антон Бабиков: «Логинов пока не в той форме, в которой может быть. Но он выдал сильный прогресс относительно себя майского»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Антон Бабиков рассказал о состоянии Александра Логинова перед началом сезона.

Бабиков и Логинов – чемпионы мира по биатлону. Сейчас они находятся на самоподготовке.

– В каком состоянии Логинов?

– Александр пока не в той форме, в которой может быть. Многие даже не заглядывают туда, где его потолок. Я и сам не представляю, какие это высоты. Саша сделал огромный прогресс между первым сбором в июне и нынешним состоянием.

Он очень хорошо чувствует организм, он не бросается в работу, а постепенно идет к тому, чтобы стать сильнее. И вот видим, что человек, который недавно не вывозил работу с нами, сейчас спокойненько едет, не выдавая при этом максимум. На этом этапе он уже может дел натворить, а потом сказать: «Не, я совсем в ужасной форме», ха-ха. Он выдал сильный прогресс относительно себя майского.

– Саша Поварницын насколько готов?

– Саша – наш лидер. Он настоящий фанат тренировочного процесса, причем гораздо больший, чем мы с Логиновым. Часто сталкиваюсь с тем, что когда я излишне усерден, это сказывается на здоровье – процесс восстановления занимает больше времени.

У Поварницына здоровье крепче моего в плане опорно-двигательного аппарата, он реже травмируется, поэтому на тренировках он очень усерден. Считаем, что здесь он один из фаворитов. На тренировках он показывает великолепную скорость, – рассказал Бабиков.

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3 комментария

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Биатлонная зима
Скоро увидим
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JL JL
Как ни крути, Бабикова всегда интересно послушать.
За редким исключением.
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Татьяна Бурова
Как хорошо Антон говорит о ребятах! Надеюсь Логинов к гл. старту будет в порядке!
0
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