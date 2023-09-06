Антон Бабиков: «Логинов пока не в той форме, в которой может быть. Но он выдал сильный прогресс относительно себя майского»

Антон Бабиков рассказал о состоянии Александра Логинова перед началом сезона.

Бабиков и Логинов – чемпионы мира по биатлону. Сейчас они находятся на самоподготовке.

– В каком состоянии Логинов?

– Александр пока не в той форме, в которой может быть. Многие даже не заглядывают туда, где его потолок. Я и сам не представляю, какие это высоты. Саша сделал огромный прогресс между первым сбором в июне и нынешним состоянием.

Он очень хорошо чувствует организм, он не бросается в работу, а постепенно идет к тому, чтобы стать сильнее. И вот видим, что человек, который недавно не вывозил работу с нами, сейчас спокойненько едет, не выдавая при этом максимум. На этом этапе он уже может дел натворить, а потом сказать: «Не, я совсем в ужасной форме», ха-ха. Он выдал сильный прогресс относительно себя майского.

– Саша Поварницын насколько готов?

– Саша – наш лидер. Он настоящий фанат тренировочного процесса, причем гораздо больший, чем мы с Логиновым. Часто сталкиваюсь с тем, что когда я излишне усерден, это сказывается на здоровье – процесс восстановления занимает больше времени.

У Поварницына здоровье крепче моего в плане опорно-двигательного аппарата, он реже травмируется, поэтому на тренировках он очень усерден. Считаем, что здесь он один из фаворитов. На тренировках он показывает великолепную скорость, – рассказал Бабиков.