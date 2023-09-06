Бабиков о самоподготовке: «Врач – самое основное, чего не хватает. Мы не можем позволить себе даже специалиста среднего уровня»

Биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблемах самоподготовки к сезону.

Сейчас Бабиков, а также Александр Логинов и Александр Поварницын готовятся самостоятельно – по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

– Дмитрий Шукалович у вас в телеграм‑канале говорил, что команде не хватает водителя, биохимика и массажиста. Согласен?

– Массажист среднего уровня не нужен. На межсборье я ходил к специалисту, который мне помогал в прошлом году. У него невероятно современные методики, которые дают такие эффекты, которые массажист средней квалификации не сделает тебе за неделю работы. Такие вещи заставляют тебя больше крутиться и думать, чем вызывают какую‑то проблему.

Водителя заменяем сами – да. Когда приезжаем на сбор, пару дней вылетает, потому что вместо тренировок нам нужно восстановление. В июле мы сюда и отсюда ехали очень долго, потому что дороги были загруженными. Удобнее было бы, будь у нас водитель, но это не самая большая проблема, с этим мы спокойно справляемся.

Биохимия – тоже такая вещь, с которой можно выкрутиться. Врач – это самое основное, чего не хватает.

– Есть планы по приглашению специалиста?

– Нет, конечно. Мы не можем себе это позволить. Как я уже говорил, слабые или средние нам не нужны, в нашем случае необходимы профессионалы. Но мы не можем позволить себе даже специалиста среднего уровня.

Скорее, мы будем справляться так, как есть сейчас, чем пытаться кого‑то привезти с собой – это нереально, – рассказал чемпион мира 2017 года в эстафете.