Бабиков о самоподготовке: «Врач – самое основное, чего не хватает. Мы не можем позволить себе даже специалиста среднего уровня»

Теги сборная России Александр Логинов Дмитрий Шукалович Антон Бабиков Александр Поварницын Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков рассказал о проблемах самоподготовки к сезону.

Сейчас Бабиков, а также Александр Логинов и Александр Поварницын готовятся самостоятельно – по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

– Дмитрий Шукалович у вас в телеграм‑канале говорил, что команде не хватает водителя, биохимика и массажиста. Согласен?

– Массажист среднего уровня не нужен. На межсборье я ходил к специалисту, который мне помогал в прошлом году. У него невероятно современные методики, которые дают такие эффекты, которые массажист средней квалификации не сделает тебе за неделю работы. Такие вещи заставляют тебя больше крутиться и думать, чем вызывают какую‑то проблему.

Водителя заменяем сами – да. Когда приезжаем на сбор, пару дней вылетает, потому что вместо тренировок нам нужно восстановление. В июле мы сюда и отсюда ехали очень долго, потому что дороги были загруженными. Удобнее было бы, будь у нас водитель, но это не самая большая проблема, с этим мы спокойно справляемся.

Биохимия – тоже такая вещь, с которой можно выкрутиться. Врач – это самое основное, чего не хватает.

– Есть планы по приглашению специалиста?

– Нет, конечно. Мы не можем себе это позволить. Как я уже говорил, слабые или средние нам не нужны, в нашем случае необходимы профессионалы. Но мы не можем позволить себе даже специалиста среднего уровня.

Скорее, мы будем справляться так, как есть сейчас, чем пытаться кого‑то привезти с собой – это нереально, – рассказал чемпион мира 2017 года в эстафете.

4 комментария

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Евгений - 79
Ответ encaro_one
Поступило денег в СБР за 2022 год - 264,2 млн руб. Расходы на зарплату аппарата управления СБР за 2022 год - 27,5 млн руб. Один хороший врач за 2 млн. руб. в год на команду - ну нереальная тема. А штатного массажиста как не может быть? Это спортсмены или что?
Они не пошли на централизованную подготовку. Решили сами. Теперь вот оказалось, что врача и водителя не хватает. Удивительно. Так и хочется спросить - когда решались на самостоятельное плавание - не знали об этом?
+6
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volga_olga
Ну если очень нравится ссориться и разбегаться со всеми тренерами - что теперь ныть? Думаю, в основной сборной, у Каминского, врач есть.
+7
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Ковид 07.10.52
Ничего поживет в реальности...а не в облаках на госхарчях...
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