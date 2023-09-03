Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

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С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Расписание трансляций

7 сентября, четверг

Спринт, лыжероллеры, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)

Спринт, лыжероллеры, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:40)

9 сентября, суббота

Гонка преследования, лыжероллеры, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)

Гонка преследования, лыжероллеры, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)

10 сентября, воскресенье

Масс-старт, лыжероллеры, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)

Масс-старт, лыжероллеры, женщины

14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

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3 комментария

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Gondeira
Ну наконееец то!!
+4
-1
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starichok77
Ответ Док Аксель
Вот и биатлон уже всё ближе. У мужчин хороший состав в Сочи собирается, будет хорошая конуренция.
конкуренция? хорошая? серьёзно?
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