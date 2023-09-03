Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
С 7 по 10 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
1-й этап
Сочи, Россия
Расписание трансляций
7 сентября, четверг
Спринт, лыжероллеры, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)
Спринт, лыжероллеры, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 13:40)
9 сентября, суббота
Гонка преследования, лыжероллеры, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)
Гонка преследования, лыжероллеры, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)
10 сентября, воскресенье
Масс-старт, лыжероллеры, мужчины
11:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета (с 10:35)
Масс-старт, лыжероллеры, женщины
14:00 Матч ТВ, Матч! Планета (с 13:35)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
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