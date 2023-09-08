Виктория Сливко: «В этом году тренируюсь с нереальным кайфом. Думаю, и бегать я буду тоже с кайфом»

Виктория Сливко заявила, что прошлый сезон придал ей уверенности в себе.

Накануне биатлонистка с чистой стрельбой взяла серебро в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Сочи.

«В этом году я тренируюсь с нереальным кайфом. Думаю, и бегать я буду тоже с кайфом.

Прошлый сезон придал мне уверенности в себе, я поняла, что я могу бороться абсолютно с любой девочкой ходом и в стрельбе.

Я настроена позитивно. Хочется также стабильно отбегать сезон, только еще чуточку лучше», – сказала .