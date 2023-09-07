Виктория Сливко: «Я вообще боюсь кататься на роллерах, особенно на спусках. Тренер уже вставил люлей»

Теги сборная России жен летний биатлон Виктория Сливко Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Виктория Сливко объяснила, за что «получила люлей от тренера».

Сегодня Сливко заняла второе место на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она отстреляла чисто и на 4,8 секунды отстала от победителя гонки – Ирины Казакевич, допустившей три промаха.

– Аккуратничала на дистанции, особенно на первом круге. Я вообще в принципе боюсь кататься на роллерах, особенно на спусках. Здесь еще был дождь, что меня отвлекло от стрельбы: не смогла собраться и работать именно так, как я могу.

– Если бы не этот фактор, наверняка этих четырех секунд отставания от Казакевич не было бы?

– Ну если бы я не боялась, если бы я уверенней проходила спуск, то да – так же уверенно выиграла бы. Тренер уже вставил люлей, все вставили! Все же знают, как я могу кататься, но все довольны: регион и тренер – все в порядке, – рассказала Сливко.

6 комментариев

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encaro_one
Ответ Лизавета Анна -Мария
Я, честно говоря, обалдела, когда на спуске Вика встала в полный рост, широко расставив ноги, катилась, не торопясь. Оказывается, боялась (( . Именно здесь и были потеряны драгоценные секунды....
Лучше без травм летом , чем с медалями.
Сезон испортить себе очень легко, кажется Логинов с локтем долго потом мучался.
+7
-2
+5
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Глеб Саратов
Ответ encaro_one
Лучше без травм летом , чем с медалями. Сезон испортить себе очень легко, кажется Логинов с локтем долго потом мучался.
тут в пример Черезов напрашивается, который однажды накатался на роллерах
+4
0
+4
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Лизавета Анна -Мария
Я, честно говоря, обалдела, когда на спуске Вика встала в полный рост, широко расставив ноги, катилась, не торопясь. Оказывается, боялась (( . Именно здесь и были потеряны драгоценные секунды....
+4
-1
+3
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GarbaXosa
Ответ Великий Алонсо
Все знают, что Сливко черепаха знатная, никогда бегать быстро не умела, даже на водокачках с нулями гонки не выигрывает
ты такой противный
+3
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Kuryanin
Правильно, здоровье дороже.
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