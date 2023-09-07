Виктория Сливко: «Я вообще боюсь кататься на роллерах, особенно на спусках. Тренер уже вставил люлей»

Биатлонистка Виктория Сливко объяснила, за что «получила люлей от тренера».

Сегодня Сливко заняла второе место на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи. Она отстреляла чисто и на 4,8 секунды отстала от победителя гонки – Ирины Казакевич, допустившей три промаха.

– Аккуратничала на дистанции, особенно на первом круге. Я вообще в принципе боюсь кататься на роллерах, особенно на спусках. Здесь еще был дождь, что меня отвлекло от стрельбы: не смогла собраться и работать именно так, как я могу.

– Если бы не этот фактор, наверняка этих четырех секунд отставания от Казакевич не было бы?

– Ну если бы я не боялась, если бы я уверенней проходила спуск, то да – так же уверенно выиграла бы. Тренер уже вставил люлей, все вставили! Все же знают, как я могу кататься, но все довольны: регион и тренер – все в порядке, – рассказала Сливко.