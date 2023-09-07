«Восемь промахов – это очень легендарно». Экс-лыжница Грухвина о дебютной гонке в биатлоне

Экс-лыжница Анна Грухвина назвала «легендарным» свой дебют в биатлоне.

Сегодня спортсменка стала 30-й в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи, допустив восемь промахов.

«Восемь промахов – это очень легендарно, я первый раз так стреляла. Но проблема была в том, что на пристрелке был очень сильный ветер. А когда пришла на лежку – флажки висят ровно, ветра нет. А мы делали поправки такие хорошие прям.

Первый попадаю, второй так же работаю – ровно, как надо. Но промах, и так четыре подряд. Я сразу поняла, что, скорее всего, я просто не по месту была пристреляна, потому что ветер ушел.

Я не стала расстраиваться. Первая гонка, вкусила все, трасса тяжелая, очень рабочая. В принципе, все нормально, будем учиться на ошибках и работать дальше.

Понравилось? Да, классно, прикольно, но тяжело. Поэтому ставим себе цели работать дальше», – сказала Грухвина в эфире «Матч ТВ».