Ульяна Нигматуллина: «Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт»
Ульяна Нигматуллина рассказала, почему вернулась в спорт после рождения ребенка.
Завтра биатлонистка выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Она [дочь] может ползать, стоять и держать ложку, но не попадает в рот. Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт», – сказала Нигматуллина.
И последнее время стала рациональной. Думаю, будет выступать ровно настолько, насколько нужно, чтобы попасть в основу.