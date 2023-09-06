Ульяна Нигматуллина: «Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт»

Теги сборная России жен Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кубок Содружества Биатлон

Ульяна Нигматуллина рассказала, почему вернулась в спорт после рождения ребенка.

Завтра биатлонистка выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Она [дочь] может ползать, стоять и держать ложку, но не попадает в рот. Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт», – сказала Нигматуллина.

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4 комментария

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khinskiy
Ульяна прекрасно выглядит после родов. Самоиронична.
И последнее время стала рациональной. Думаю, будет выступать ровно настолько, насколько нужно, чтобы попасть в основу.
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