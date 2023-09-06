Ульяна Нигматуллина: «Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт»

Ульяна Нигматуллина рассказала, почему вернулась в спорт после рождения ребенка.

Завтра биатлонистка выступит в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Она [дочь] может ползать, стоять и держать ложку, но не попадает в рот. Быть матерью труднее, чем я думала, поэтому я вернулась в спорт», – сказала .