Куклина о сборе в Сочи: «День проходит лежа в кровати, что-то мне совсем нехорошо. Когда мне эта высота покорится, я не знаю»

Теги сборная России жен Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сложностях тренировок в Сочи.

«Сегодня мой день проходит лежа в кровати, что-то мне совсем нехорошо. В Сочи все как обычно, вообще картина не меняется.

Сочи меня любит, как и я люблю Сочи, ха-ха. Когда мне эта высота покорится, я не знаю», – сказала российская биатлонистка в сторис.

Куклина готовится к сезону под руководством Юрия Каминского.

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1 комментарий

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Kuryanin
3 сентября - день в кровати.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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