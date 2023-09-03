Куклина о сборе в Сочи: «День проходит лежа в кровати, что-то мне совсем нехорошо. Когда мне эта высота покорится, я не знаю»

Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сложностях тренировок в Сочи.

«Сегодня мой день проходит лежа в кровати, что-то мне совсем нехорошо. В Сочи все как обычно, вообще картина не меняется.

Сочи меня любит, как и я люблю Сочи, ха-ха. Когда мне эта высота покорится, я не знаю», – сказала российская биатлонистка в сторис.

Куклина готовится к сезону под руководством Юрия Каминского.