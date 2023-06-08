Куклина о Сочи: «Здесь очень красиво, в душе всегда спокойствие и умиротворение, но в плане тренировочного процесса это место остается загадкой для меня»
Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сложностях, возникающих на сборах в Сочи.
«Здесь очень красиво, в душе всегда спокойствие и умиротворение... Но. В плане тренировочного процесса это место остается загадкой для меня!
Улучшение физического состояния, функционального состояния, реализация, повышение работоспособности – это все, что я хочу получить от горного сбора, но в Сочи... В основном получаешь все с точностью наоборот», – написала Куклина.
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