Куклина о Сочи: «Здесь очень красиво, в душе всегда спокойствие и умиротворение, но в плане тренировочного процесса это место остается загадкой для меня»

Теги сборная России жен фото Лариса Куклина Биатлон

Биатлонистка Лариса Куклина рассказала о сложностях, возникающих на сборах в Сочи.

«Здесь очень красиво, в душе всегда спокойствие и умиротворение... Но. В плане тренировочного процесса это место остается загадкой для меня!

Улучшение физического состояния, функционального состояния, реализация, повышение работоспособности – это все, что я хочу получить от горного сбора, но в Сочи... В основном получаешь все с точностью наоборот», – написала Куклина.

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