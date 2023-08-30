Фийон-Майе о работе с новым тренером: «Жан-Пьер Ама – настоящая энциклопедия! Он здорово осведомлен во многих областях»

Теги сборная Франции юниорская сборная Франции Федерация биатлона Франции Кентен Фийон-Майе Федерация лыжных видов Франции Жан-Пьер Ама Биатлон

Кентен Фийон-Майе сравнил знания своего тренера Жан-Пьера Ама с энциклопедией.

Ама, который является олимпийским по стрельбе 1996 года, вошел в тренерский штаб сборной Франции по биатлону в нынешнее межсезонье.

«Я знаком с ним еще с момента дебюта в молодежной команде Франции. Жан-Пьер – настоящая энциклопедия! И не только по стрельбе – он здорово осведомлен во многих областях.

Он очень открыт по отношению к нам и не замкнут на какой-либо одной методике стрельбы. Это суперинтересно, потому что есть разница между нашим опытом и его, в том числе в качестве спортсмена-стрелка. На сегодняшний день это крайне полезно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Фийон-Майе в интервью Федерации лыжного спорта Франции.

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