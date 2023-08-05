Blink. Тарьей Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Кюн и Кристиансен выступят в масс-старте

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты летний биатлон сборная Украины Тарьей Бо Blink Йоханнес Кюн Бенедикт Долль масс-старт Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Филипп Хорн Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

5 августа на фестивале Blink пройдет мужской биатлонный масс-старт.

Летний биатлон

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Масс-старт

Мужчины

Начало 1/4 финала – после 16:45 по московскому времени, 1/2 финала – после 20:22, финал – после 21:25.

Старт-лист

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Тарьей Бо (Норвегия)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Йоханнес Дале (Норвегия)

Бенедикт Долль (Германия)

Йоханнес Кюн (Германия)

Роман Реес (Германия)

Филипп Хорн (Германия)

Дмитрий Пидручный (Украина)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Фабьен Клод (Франция)

Эмильен Жаклен (Франция)

Программа фестиваля Blink-2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий