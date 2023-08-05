Blink. Тарьей Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Кюн и Кристиансен выступят в масс-старте

5 августа на фестивале Blink пройдет мужской биатлонный масс-старт.

Летний биатлон

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Масс-старт

Мужчины

Начало 1/4 финала – после 16:45 по московскому времени, 1/2 финала – после 20:22, финал – после 21:25.

Старт-лист

Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Тарьей Бо (Норвегия)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Йоханнес Дале (Норвегия)

Бенедикт Долль (Германия)

Йоханнес Кюн (Германия)

Роман Реес (Германия)

Филипп Хорн (Германия)

Дмитрий Пидручный (Украина)

Кентен Фийон-Майе (Франция)

Фабьен Клод (Франция)

Эмильен Жаклен (Франция)

Программа фестиваля Blink-2023