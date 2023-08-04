Blink. Лагрейд, Фийон-Майе, Тарьей Бо, Кристиансен, Долль, Жаклен пробегут квалификацию суперспринта

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты летний биатлон сборная Украины Тарьей Бо Blink Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале Филип Андерсен Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

4 августа на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии пройдет мужской суперспринт.

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Суперспринт

Мужчины

Начало квалификации – 18:45 по московскому времени, начало финала – 19:55.

Старт-лист квалификации

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

3. Бенедикт Долль (Германия)

4. Тарьей Бо (Норвегия)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция)

6. Роман Реес (Германия)

7. Дмитрий Пидручный (Украина)

16. Эмильен Жаклен (Франция)

17. Йоханнес Дале (Норвегия)

19. Фабьен Клод (Франция)

41. Йоханнес Кюн (Германия)

44. Филип Андерсен (Норвегия)

46. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Программа фестиваля Blink-2023

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