Чемпионат мира по летнему биатлону. Нелин, Фемлинг, Флоран Клод, Расторгуев, Шмук, пробегут масс-старт
27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону мужчины пробегут масс-старт.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 15.15 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йеспер Нелин (Швеция)
2. Андрей Расторгуев (Латвия)
3. Флоран Клод (Бельгия)
4. Томаш Микишка (Польша)
5. Витаутас Строля (Литва)
6. Артем Тищенко (Украина)
7. Дмитрий Шамаев (Румыния)
8. Доминик Шмук (Германия)
9. Беньямин Менц (Германия)
10.Тьерри Лангер (Бельгия)
11. Богдан Цымбал (Украина)
12. Пеппе Фемлинг (Швеция)
13. Рене Захна (Эстония)
14. Александр Мухин (Казахстан)
15. Антон Дудченко (Украина)
Комментарии