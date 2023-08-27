Чемпионат мира по летнему биатлону. Нелин, Фемлинг, Флоран Клод, Расторгуев, Шмук, пробегут масс-старт

27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону мужчины пробегут масс-старт.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 15.15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Швеция)

2. (Латвия)

3. (Бельгия)

4. Томаш Микишка (Польша)

5. (Литва)

6. (Украина)

7. (Румыния)

8. Доминик Шмук (Германия)

9. Беньямин Менц (Германия)

10.Тьерри Лангер (Бельгия)

11. (Украина)

12. (Швеция)

13. Рене Захна ( )

14. (Казахстан)

15. (Украина)