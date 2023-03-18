Кубок мира. Гонка преследования. Штвртецки был быстрейшим на лыжне, у Хартвега – лучшее время пасьюта

Чех Якуб Штвртецки показал быстрейший лыжный ход в пасьюте на этапе КМ в Холменколлене.

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Гонка преследования

Мужчины

Лыжный ход

1. Якуб Штвртецки (Чехия) – 28.17,2

2. Теро Сеппяля (Финляндия) – 3,8

3. Фабьен Клод (Франция) – 4,9

4. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,4

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,8

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,3

7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,1

8. Павел Магазеев (Молдова) – 21,5

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21,6

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 25,8...

16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,6...

20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,6

Скорострельность

1. Адам Раннелс (Канада) – 1.26,4 (2)

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,4 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) – 1.31,2 (1)

4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.33,0 (6)

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.35,8 (0)

6. Артем Прима (Украина) – 1.36,3 (3)...

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,6 (1)...

29. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,7 (1)

Чистое время пасьюта

1. Никлас Хартвег (Швейцария) – 31.52,1

2. Фабьен Клод (Франция) – 15,3

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,6

4. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 31,7

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 36,7

6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 41,9

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,0

8. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,3

9. Симон Эдер (Австрия) – 53,0

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 53,8

Без промахов гонку прошли Фийон-Майе, Хартвег, Фемлинг и украинец Антон Дудченко.