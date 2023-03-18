Кубок мира. Гонка преследования. Штвртецки был быстрейшим на лыжне, у Хартвега – лучшее время пасьюта
Чех Якуб Штвртецки показал быстрейший лыжный ход в пасьюте на этапе КМ в Холменколлене.
Кубок мира по биатлону-2022/23
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
Гонка преследования
Мужчины
Лыжный ход
1. Якуб Штвртецки (Чехия) – 28.17,2
2. Теро Сеппяля (Финляндия) – 3,8
3. Фабьен Клод (Франция) – 4,9
4. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,4
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 16,8
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,3
7. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 21,1
8. Павел Магазеев (Молдова) – 21,5
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 21,6
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 25,8...
16. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,6...
20. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 37,6
Скорострельность
1. Адам Раннелс (Канада) – 1.26,4 (2)
2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.30,4 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) – 1.31,2 (1)
4. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.33,0 (6)
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.35,8 (0)
6. Артем Прима (Украина) – 1.36,3 (3)...
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.38,6 (1)...
29. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.49,7 (1)
Чистое время пасьюта
1. Никлас Хартвег (Швейцария) – 31.52,1
2. Фабьен Клод (Франция) – 15,3
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17,6
4. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 31,7
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 36,7
6. Йоханнес Бо (Норвегия) – 41,9
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 43,0
8. Тарьей Бо (Норвегия) – 50,3
9. Симон Эдер (Австрия) – 53,0
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 53,8
Без промахов гонку прошли Фийон-Майе, Хартвег, Фемлинг и украинец Антон Дудченко.
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