Лаура Дальмайер не сумела взойти на Пик Коммунизма: «Мы следовали за нашими русскими друзьями. Но мои ноги невероятно окоченели»
Лаура Дальмайер объяснила, почему не сумела покорить Пик Коммунизма.
Ранее семикратная чемпионка мира по биатлону, которая увлекается альпинизмом, взошла на Пик Корженевской (7105 м) в Таджикистане.
«Что есть успех? Покорение вершины? Золотая медаль? Новый рекорд? Находиться дома в безопасности? Быть счастливым?
Целью нашей экспедиции в Таджикистане было не только восхождение на Пик Корженевской (7105 м) и Пик Коммунизма / Исмоила Сомони (7495 м), но также получить новые впечатления, погрузиться в иную культуру, научиться чему-то у других людей, посмотреть на новые горы, хорошо провести время вместе и обязательно вернуться домой в целости и сохранности.
Мы покорили 75% запланированных нами вершин, а остальные цели выполнили на 100%. На пути к Пику Коммунизма нас ждали условия сильного холода и глубокий снег. Мы провели ночь на высоте 7000 м и следовали за нашими новыми русскими друзьями, которые прорывались сквозь этот снег!
Мои ноги невероятно окоченели, я пыталась согреть их, как и в предыдущие разы, но безуспешно. Все усилия были напрасны, и оставалось только одно разумное решение. Спуск.
На высоте 7100 я решила вернуться в палатку и попытаться согреть ноги, пока мой брат продолжал восхождение. Конечно, это оказалось очень трудным решением, но у нас лишь одно тело, а все 10 пальцев ног мне еще нужны. Мне пришлось перебороть себя и вернуться в палатку. Держала кулаки за брата и остальных ребят.
Около 10 утра они достигли вершины – высочайшей точки бывшего Советского союза. К счастью, все прошло хорошо, хотя это стоило огромных усилий! Уже через день мы добрались до основного лагеря без каких-либо видимых повреждений.
В итоге я бы сказала, что наша экспедиция удалась даже без моего второго семитысячника. Мы оба счастливы и здоровы! И у нас оставалось еще несколько дней для двух других красивых гор поменьше», – написала немка в инстаграме.
«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах
Фото: instagram.com/laura_dahlmeier
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