Дальмайер стала сертифицированным горным и лыжным гидом: «Счастлива сдать все экзамены, но главное, что я узнала столько нового!»

Теги сборная Германии жен Лаура Дальмайер Биатлон

Бывшая биатлонистка Лаура Дальмайер стала сертифицированным горным и лыжным гидом

«Спустя 2,5 года интенсивных тренировок по всем дисциплинам – это спортивное скалолазание, спасательные работы в горах, альпинизм, 11 теоретических предметов, исследование лавин, лыжные туры, фрирайд, ледолазание, лыжная методология, высокогорные лыжные туры, горные походы...

Счастлива сдать все экзамены, но главное, что я узнала столько нового! Спасибо всем за это особенное время, проведенное в горах», – написала семикратная чемпионка мира по биатлону.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

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1 комментарий

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Iuasamotu
Лаурушка покоряет новые вершины. Удачи ей в новом начинании
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