Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер взошла на вершину горы Арарат в Турции.

Высота Арарата составляет 5137 м.

«Большую часть времени погода была переменчивой, а график был довольно плотным. Наш лагерь пронизывало ветром.

Тем не менее нас было не остановить, мы оделись во все наши пуховики и медленно, но верно преодолевали путь. Иногда требовалось немного удачи. И у нас она точно была», – написала Дальмайер.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах