Лаура Дальмайер взошла на вершину горы Арарат в Турции

Теги сборная Германии жен фото Лаура Дальмайер Биатлон

Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер взошла на вершину горы Арарат в Турции.

Высота Арарата составляет 5137 м.

«Большую часть времени погода была переменчивой, а график был довольно плотным. Наш лагерь пронизывало ветром.

Тем не менее нас было не остановить, мы оделись во все наши пуховики и медленно, но верно преодолевали путь. Иногда требовалось немного удачи. И у нас она точно была», – написала Дальмайер.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

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3 комментария

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Iuasamotu
Любая новость о Лаурушке на спортсе, добавляет тепла в сердце
+4
-2
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markoolio
Ответ Cube Litening C:68X
Почему не в Армении? 😁
Потому что гора в Турции?
+1
0
+1
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Cube Litening C:68X
Почему не в Армении? 😁
0
0
0
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