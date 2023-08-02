Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м в Таджикистане

Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер взошла на Пик Корженевской (также Пик Озоди), высота которого достигает 7105 м.

«Новости из Таджикистана: я и мой брат Пирмин покорили Пик Корженевской – 7105 м! 🏔️

Уединенный горный массив Памир абсолютно потрясающий, и я благодарна, что могу разделить это особенное и насыщенное приключение со своим братом 🤝

После возвращения в основной лагерь мы восстанавливаем силы для очередного восхождения! Скрестили пальцы в надежде на хорошие условия в ближайшие дни 🤞🏻», – написала Дальмайер в инстаграме.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier