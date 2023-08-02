Дальмайер покорила Пик Корженевской высотой 7105 м в Таджикистане

Теги сборная Германии жен фото Лаура Дальмайер Биатлон

Семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер взошла на Пик Корженевской (также Пик Озоди), высота которого достигает 7105 м.

«Новости из Таджикистана: я и мой брат Пирмин покорили Пик Корженевской – 7105 м! 🏔️

Уединенный горный массив Памир абсолютно потрясающий, и я благодарна, что могу разделить это особенное и насыщенное приключение со своим братом 🤝

После возвращения в основной лагерь мы восстанавливаем силы для очередного восхождения! Скрестили пальцы в надежде на хорошие условия в ближайшие дни 🤞🏻», – написала Дальмайер в инстаграме.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Фига се,в Таджикистане есть семитысячник..😯 А где Федька,никто не видел? Давно уже не наблюдаю, случилось мож чего.
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+2
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Ермек Жолдаспаев
Без допинга?
0
0
0
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