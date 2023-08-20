Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат мира по летнему биатлону из-за травмы

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный пропустит летний ЧМ из-за травмы.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 24 по 27 августа в словацком Брезно-Осрблье.

«Я чисто случайно на тренировке упал с велосипеда и неудачно приземлился на руку. Перелом у меня в локте – там, где была старая травма.

По словам врачей, реабилитация займет полтора-два месяца. Мне сделали операцию и сразу отпустили домой. Сейчас я лечусь дома.

В общем, чувствую себя хорошо, если не учитывать, что рука загипсована. Надеюсь, что уже через две недели смогу начать тренироваться», – приводит слова Пидручного пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Пидручный – чемпион мира 2019 года в гонке преследования.

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