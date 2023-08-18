Виктор Майгуров: «Кристина Резцова полноценно готовится. Не знаю, будет ли она выступать на летнем чемпионате России, но зимой выступит точно»

Виктор Майгуров рассказал о возвращении Резцовой и Нигматуллиной к соревнованиям.

– В это межсезонье мало новостей о подготовке , которая пропустила прошлый сезон из-за рождения ребенка. Что вам известно о ее планах вернуться и провести полноценный сезон?

– Я знаю, что она полноценно готовится, а ее подготовку полностью обеспечивает федерация биатлона Югры и департамент спорта. Не знаю, будет ли она выступать на летнем чемпионате России, но зимой выступит точно.

Также возвращается в сезон . Недавно я был в Чебоксарах, где встречался с Таней Акимовой. У нее тоже есть желание принять участие в нашем зимнем сезоне, она тренируется, – сказал глава .