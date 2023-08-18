Виктор Майгуров: «Кристина Резцова полноценно готовится. Не знаю, будет ли она выступать на летнем чемпионате России, но зимой выступит точно»

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров чемпионат России по летнему биатлону Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Биатлон

Виктор Майгуров рассказал о возвращении Резцовой и Нигматуллиной к соревнованиям.

– В это межсезонье мало новостей о подготовке Кристины Резцовой, которая пропустила прошлый сезон из-за рождения ребенка. Что вам известно о ее планах вернуться и провести полноценный сезон?

– Я знаю, что она полноценно готовится, а ее подготовку полностью обеспечивает федерация биатлона Югры и департамент спорта. Не знаю, будет ли она выступать на летнем чемпионате России, но зимой выступит точно.

Также возвращается в сезон Ульяна Нигматуллина. Недавно я был в Чебоксарах, где встречался с Таней Акимовой. У нее тоже есть желание принять участие в нашем зимнем сезоне, она тренируется, – сказал глава СБР.

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