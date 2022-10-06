Анфиса Резцова: «Полагаю, Виролайнен не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о возможном переходе своей дочери в сборную Финляндии.

«Участие моей дочери в сборной Финляндии? Она получила финское гражданство полгода назад. Сейчас занимается воспитанием ребенка.

Как я сказала о ее выступлении за Финляндию: нам не дают участия за Россию, поэтому есть вариант с другой сборной. Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят.

Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию. Мы бы хотели, чтобы нас пустили за сборную Россию», – сказала Резцова.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит