Анфиса Резцова: «Полагаю, Виролайнен не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном переходе своей дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
«Участие моей дочери в сборной Финляндии? Она получила финское гражданство полгода назад. Сейчас занимается воспитанием ребенка.
Как я сказала о ее выступлении за Финляндию: нам не дают участия за Россию, поэтому есть вариант с другой сборной. Полагаю, что она не будет выступать за сборную Финляндии – она россиянка и говорила так всегда. Будем ждать, когда Россию допустят.
Не то чтобы она хотела, но в крайнем случае Дарья выступит за Финляндию. Мы бы хотели, чтобы нас пустили за сборную Россию», – сказала Резцова.
Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит
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