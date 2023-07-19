Анфиса Резцова: «Виролайнен в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а ее не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России»

Анфиса Резцова рассказала о несостоявшемся переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

Сейчас биатлонистка тренируется на Семинском перевале за свой счет.

«Откровенно говоря, сама не знаю, почему Даша тренируется за свой счет. Наверно, никто не проводит сборы. Не общалась с ней на эту тему.

В целом все нормально, обидно только, что Даша в прошлом сезоне хотела выступить за Финляндию, а ее не пускают, несмотря на финское гражданство. Полагаю, потому что она из России.

Ее долго рассматривали, но в итоге все зависло. Тем не менее она вовсю тренируется в надежде еще посоревноваться», – сказала .