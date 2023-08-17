Виктор Майгуров: «Запросов на смену гражданства от спортсменов не поступало. Сильные федерации не пригласят, а у слабых недостаточно средств»

Майгуров заявил, что никто из россиян не собирается переходить в другие сборные.

«У нас информации о смене гражданства спортсменами нет, запросов нам не поступало.

Какая-то сильная федерация точно не пригласит, сильные федерации – это европейские и североамериканские. У слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объеме обеспечить подготовку.

Мы следим за спортсменами, которые тренируются в Румынии, они всегда могут получить от нас консультативную поддержку. Думаю, каких-то переходов у нас не будет», – сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.