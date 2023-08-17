Майгуров о недопуске российских биатлонистов: «Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут»

Виктор Майгуров скептически оценил сроки допуска россиян к турнирам IBU.

На данный момент российские спортсмены отстранены от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Что касается нашего возвращения, то пока IBU не видит оснований для этого. Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут. Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут. Оптимизма мы не теряем.

Честно говоря, я не сильно задумываюсь об Олимпиаде (следующие зимние Игры пройдут в 2026 году – Sports.ru), но я ставлю тренерам и спортсменам задачу готовиться на 100-200 процентов, чтобы в любой момент быть готовыми вернуться.

К сожалению, данное решение от нас не зависит, но нам надо быть всегда готовыми», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР).