Виктор Майгуров: «Если сравнивать СБР и другие федерации, то мы, наверное, номер один по суммам, которые выплачиваются спортсменам»

Виктор Майгуров оценил уровень призовых в российском биатлоне.

«Призовые в этом сезоне планируем оставить в том же размере. Для информации: в прошлом году 67 взрослых спортсменов заехали в призы, 111 юниоров также получили выплаты от Союза биатлонистов России (СБР). Общий размер выплат за сезон составил порядка 70 миллионов рублей.

Наша сумма призовых меньше, чем спортсмены получили бы на Кубке мира, но большинство наших спортсменов по итогам прошлого сезона заработали больше, чем могли бы заработать на международных соревнованиях

Если сравнивать нас и другие федерации, то СБР, наверное, номер один по суммам, которые выплачиваются спортсменам на соревнованиях», – рассказал глава глава СБР Виктор Майгуров.

В прошлом сезоне за победу в личных гонках чемпионата России можно было получить 100 тысяч рублей, на Кубке России – 70 тысяч, а на Кубке Содружества – 150 тысяч на летних стартах и 300 тысяч на зимних.

Кто самый богатый биатлонист России? Оказывается, наши только выиграли от отстранения