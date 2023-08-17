Виктор Майгуров: «Если сравнивать СБР и другие федерации, то мы, наверное, номер один по суммам, которые выплачиваются спортсменам»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров оценил уровень призовых в российском биатлоне.

«Призовые в этом сезоне планируем оставить в том же размере. Для информации: в прошлом году 67 взрослых спортсменов заехали в призы, 111 юниоров также получили выплаты от Союза биатлонистов России (СБР). Общий размер выплат за сезон составил порядка 70 миллионов рублей.

Наша сумма призовых меньше, чем спортсмены получили бы на Кубке мира, но большинство наших спортсменов по итогам прошлого сезона заработали больше, чем могли бы заработать на международных соревнованиях

Если сравнивать нас и другие федерации, то СБР, наверное, номер один по суммам, которые выплачиваются спортсменам на соревнованиях», – рассказал глава глава СБР Виктор Майгуров.

В прошлом сезоне за победу в личных гонках чемпионата России можно было получить 100 тысяч рублей, на Кубке России – 70 тысяч, а на Кубке Содружества – 150 тысяч на летних стартах и 300 тысяч на зимних.

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3 комментария

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Vladimir Shilov
Виктор живёт в какой то параллельной реальности. Да в федерации есть расходные статьи. Ну есть и есть. вопрос же всегда не в том какие статьи расходов, а какие статьи доходов. если там все доходы из бюджета и нет рыночных спонсорских контрактах, то говорить о тратах просто смешно. взять бабки из бюджета и просто их потратить большого ума не надо. это почти любой чиновник России умеет делать.
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Игорь М.
Сколько из выплаченных денег было заработано?
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