Виттоцци о победе в Висбадене: «Не удивлена, потому что чувствую себя здорово в этот период»
Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу на турнире City Biathlon в Висбадене.
Накануне итальянка заняла первое место в масс-старте.
«Мне удалось сохранить концентрацию и выложиться изо всех сил, я довольна прошедшей гонкой.
Не удивлена своим выступлением, потому что чувствую себя здорово в этот период. Я много тружусь, и тренировки проходят наилучшим образом.
Я не рассчитывала на победу, но все же верила в это с самого начала – и все прошло хорошо», – сказала Виттоции.
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