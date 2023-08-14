Виттоцци о победе в Висбадене: «Не удивлена, потому что чувствую себя здорово в этот период»

Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу на турнире City Biathlon в Висбадене.

Накануне итальянка заняла первое место в масс-старте.

«Мне удалось сохранить концентрацию и выложиться изо всех сил, я довольна прошедшей гонкой.

Не удивлена своим выступлением, потому что чувствую себя здорово в этот период. Я много тружусь, и тренировки проходят наилучшим образом.

Я не рассчитывала на победу, но все же верила в это с самого начала – и все прошло хорошо», – сказала Виттоции.