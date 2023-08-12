«Рубрика «Полезные советы» от легенды биатлона». Юрлова провела стрелковую тренировку с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным

Юрлова-Перхт провела стрелковую тренировку с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который ранее создали чемпионы мира Александр Логинов и Антон Бабиков. Оба находятся на самоподготовке, с ними также тренируется и Александр Поварницын.

«Рубрика «Полезные советы» от легенды российского и мирового биатлона. Узнали?» – говорится в публикации, где выложено видео с Екатериной Юрловой-Перхт на стрельбище.