«Рубрика «Полезные советы» от легенды биатлона». Юрлова провела стрелковую тренировку с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным
Юрлова-Перхт провела стрелковую тренировку с Логиновым, Бабиковым и Поварницыным.
Видео опубликовано в телеграм-канале «Союз трех биатлонистов», который ранее создали чемпионы мира Александр Логинов и Антон Бабиков. Оба находятся на самоподготовке, с ними также тренируется и Александр Поварницын.
«Рубрика «Полезные советы» от легенды российского и мирового биатлона. Узнали?» – говорится в публикации, где выложено видео с Екатериной Юрловой-Перхт на стрельбище.
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