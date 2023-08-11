Каминский о совместном сборе с группой Башкирова: «Есть сложности, но есть и плюсы – можно отработать дуэльную стрельбу, эстафету»

Теги сборная России Юрий Каминский Сергей Башкиров Биатлон

Юрий Каминский оценил, как проходит совместный сбор с группой Сергея Башкирова.

Группы Каминского и Башкирова с 7 по 25 августа вместе готовятся к сезону в Тюмени.

«В том, что стала большая группа, есть определенные сложности. Но есть и определенные плюсы: можно какие‑то командные действия отработать, в том числе на рубеже, различную дуэльную стрельбу, эстафету.

Это позволяет лучше совершенствовать стрелковый навык», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Томшин об объединении групп: «Я воспринял это тяжело, даже неприязнь была. Да и сейчас она отчасти остается»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий