Каминский о совместном сборе с группой Башкирова: «Есть сложности, но есть и плюсы – можно отработать дуэльную стрельбу, эстафету»

Юрий Каминский оценил, как проходит совместный сбор с группой Сергея Башкирова.

Группы Каминского и Башкирова с 7 по 25 августа вместе готовятся к сезону в Тюмени.

«В том, что стала большая группа, есть определенные сложности. Но есть и определенные плюсы: можно какие‑то командные действия отработать, в том числе на рубеже, различную дуэльную стрельбу, эстафету.

Это позволяет лучше совершенствовать стрелковый навык», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Томшин об объединении групп: «Я воспринял это тяжело, даже неприязнь была. Да и сейчас она отчасти остается»