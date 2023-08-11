Каминский о совместном сборе с группой Башкирова: «Есть сложности, но есть и плюсы – можно отработать дуэльную стрельбу, эстафету»
Юрий Каминский оценил, как проходит совместный сбор с группой Сергея Башкирова.
Группы Каминского и Башкирова с 7 по 25 августа вместе готовятся к сезону в Тюмени.
«В том, что стала большая группа, есть определенные сложности. Но есть и определенные плюсы: можно какие‑то командные действия отработать, в том числе на рубеже, различную дуэльную стрельбу, эстафету.
Это позволяет лучше совершенствовать стрелковый навык», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Томшин об объединении групп: «Я воспринял это тяжело, даже неприязнь была. Да и сейчас она отчасти остается»
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