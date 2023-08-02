Томшин об объединении групп: «Я воспринял это тяжело, даже неприязнь была. Да и сейчас она отчасти остается»

Биатлонист Василий Томшин заявил, что объединение групп сборной вызвало у него неприязнь.

Томшин тренируется под руководством Сергея Башкирова, группа которого с июля работает вместе с группой Юрия Каминского.

– Не было ли у тебя желания и возможности пойти по пути Бабикова и Логинова (ушедших на самоподготовку – Sports.ru)?

– Когда нам сказали решение об объединении мужской команды, я воспринял это тяжело. Даже неприязнь к этому была. Да и сейчас она отчасти остается.

У меня были мысли пойти работать по плану Дмитрия Александровича Шукаловича, но взвесив все «за» и «против» нахождения в команде в плане организации тренировочного процесса, в плане количества специалистов рядом я принял решение, что для меня эффективнее будет работать в сборной.

– В связи с последними событиями – какая у тебя цель в биатлоне?

– Выступить на Олимпийских играх 2026 года. Надежда все-таки есть, – сказал Томшин.