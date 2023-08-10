Шамаев о зарплатах биатлонистов в Румынии: «Мы устроены в клубах, и отдельно доплачивает федерация. Правда, она уже второй год ничего не выплачивает»

Дмитрий Шамаев рассказал о зарплатах биатлонистов в Румынии.

– Из чего строится зарплата биатлонистов в Румынии?

– Мы устроены в клубах. В Румынии есть два основных клуба – «Динамо» и «Стяуа» (это как наш ЦСКА). И отдельно доплачивает федерация. Правда, она уже второй год ничего не выплачивает, и мы получаем деньги только от своего клуба.

– Плюс призовые?

– Призовых у меня в этом году было 2500 евро, а я только на лыжи, наверное, тысячи четыре-пять потратил. В сборной Румынии, в принципе, вся моя зарплата уходит на мою подготовку, на покупку лыж, на выездные сборы.

Традиционно сборы в Румынии начинаются в конце июня, а я начинаю тренироваться с середины мая. Поэтому вся логистика и финансовые расходы ложатся на мои плечи. Перелеты, гостиница, питание – сборы вне Румынии, если это не с командой, никто мне не оплачивает. На новогодний сбор остаться в Европе – это совсем другие деньги. Плюс нужно купить лыжи. Так набегает, и по сути, я тренируюсь и вкладываю все деньги, которые получаю, в себя, в спорт.

Если поехать с командой в Румынию, это будет бесплатно. После первого триместра, в декабре, когда все разъезжаются по домам, румыны тоже едут домой, но в Румынии никогда нет снега в это время. И на роллерах не покататься, потому что там лед на трассе.

Поэтому они там кроссы бегают, по автомобильной дороге на роллерах тренируются и используют горнолыжный спуск. Им важно именно приехать домой, перезагрузиться. А я еду туда, где есть снег, продолжаю тренироваться на лыжах, готовиться к следующим стартам.

Сейчас поеду на сбор в Румынию, который мне оплачивают, то есть проживание и питание, но билеты за свой счет – туда-сюда слетал, 1000 евро заплатил. По сути, это цена целого сбора.

– А помощь от спонсоров там есть?

– Нет, там биатлон неинтересен, и с этим сложно, хотя мы пытались найти каких-то спонсоров, спонсоров спортивного питания. Проще найти спонсоров в России и бегать за Румынию. Отдельно хочу поблагодарить компанию, которая делает лыжероллеры в России. Сейчас я на них тренируюсь – вообще супер, очень мне нравятся.

– Что ты думаешь о новом законопроекте, по которому спортсмен из России должен выплачивать компенсацию при смене спортивного гражданства?

– Честно говоря, я об этом не задумывался. Насколько я понимаю, это относится к тем, кто в течение последних трех лет был в сборной, а для тех, кто давно вне команды, это неактуально.

Поэтому, наверное, это правильно, потому что человек находился на обеспечении, за него платили очень большие деньги. И чтобы он просто решил в моменте и перешел – это, думаю, неправильно.

– Возможно, ты понимаешь, насколько это большие суммы, потому что сейчас самостоятельно все это оплачиваешь.

– Да, у нас государство очень большие деньги тратит на спорт. В Европе, думаю, такие деньги не вливаются, – сказал Шамаев.

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