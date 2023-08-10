Шамаев о зарплатах биатлонистов в Румынии: «Мы устроены в клубах, и отдельно доплачивает федерация. Правда, она уже второй год ничего не выплачивает»

Теги сборная Румынии переходы Дмитрий Шамаев деньги Биатлон

Дмитрий Шамаев рассказал о зарплатах биатлонистов в Румынии.

– Из чего строится зарплата биатлонистов в Румынии?

– Мы устроены в клубах. В Румынии есть два основных клуба – «Динамо» и «Стяуа» (это как наш ЦСКА). И отдельно доплачивает федерация. Правда, она уже второй год ничего не выплачивает, и мы получаем деньги только от своего клуба.

– Плюс призовые?

– Призовых у меня в этом году было 2500 евро, а я только на лыжи, наверное, тысячи четыре-пять потратил. В сборной Румынии, в принципе, вся моя зарплата уходит на мою подготовку, на покупку лыж, на выездные сборы.

Традиционно сборы в Румынии начинаются в конце июня, а я начинаю тренироваться с середины мая. Поэтому вся логистика и финансовые расходы ложатся на мои плечи. Перелеты, гостиница, питание – сборы вне Румынии, если это не с командой, никто мне не оплачивает. На новогодний сбор остаться в Европе – это совсем другие деньги. Плюс нужно купить лыжи. Так набегает, и по сути, я тренируюсь и вкладываю все деньги, которые получаю, в себя, в спорт.

Если поехать с командой в Румынию, это будет бесплатно. После первого триместра, в декабре, когда все разъезжаются по домам, румыны тоже едут домой, но в Румынии никогда нет снега в это время. И на роллерах не покататься, потому что там лед на трассе.

Поэтому они там кроссы бегают, по автомобильной дороге на роллерах тренируются и используют горнолыжный спуск. Им важно именно приехать домой, перезагрузиться. А я еду туда, где есть снег, продолжаю тренироваться на лыжах, готовиться к следующим стартам.

Сейчас поеду на сбор в Румынию, который мне оплачивают, то есть проживание и питание, но билеты за свой счет – туда-сюда слетал, 1000 евро заплатил. По сути, это цена целого сбора.

– А помощь от спонсоров там есть?

– Нет, там биатлон неинтересен, и с этим сложно, хотя мы пытались найти каких-то спонсоров, спонсоров спортивного питания. Проще найти спонсоров в России и бегать за Румынию. Отдельно хочу поблагодарить компанию, которая делает лыжероллеры в России. Сейчас я на них тренируюсь – вообще супер, очень мне нравятся.

– Что ты думаешь о новом законопроекте, по которому спортсмен из России должен выплачивать компенсацию при смене спортивного гражданства?

– Честно говоря, я об этом не задумывался. Насколько я понимаю, это относится к тем, кто в течение последних трех лет был в сборной, а для тех, кто давно вне команды, это неактуально.

Поэтому, наверное, это правильно, потому что человек находился на обеспечении, за него платили очень большие деньги. И чтобы он просто решил в моменте и перешел – это, думаю, неправильно.

– Возможно, ты понимаешь, насколько это большие суммы, потому что сейчас самостоятельно все это оплачиваешь.

– Да, у нас государство очень большие деньги тратит на спорт. В Европе, думаю, такие деньги не вливаются, – сказал Шамаев.

Депутаты хотят, чтобы спортсмены платили при смене гражданства. Почему это плохая идея

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий