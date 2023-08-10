Шамаев о сборной Румынии: «Весь наш персонал на Кубке мира – это максимум пять человек»

Биатлонист Дмитрий Шамаев рассказал, как устроена команда Румынии.

– Если говорить о персонале, тренерском штабе, на Кубке мира у Румынии большая команда?

– Наш персонал – это один молодой сервис, который откатывает нам лыжи, он же водитель, и массажист. Есть тренер мужской сборной, он же сервис и водитель. И есть старший тренер женской сборной – он и на трассе постоит, и лыжи поможет сделать. Еще у нас есть один возрастной тренер, который обычно стоит за трубой. Бывает, подключают еще одного, но он тоже стоит у трубы. То есть весь наш персонал на Кубке мира – это максимум пять человек.

Что касается команды спортсменов, в этом году у нас будет квота уже четыре человека. Когда я пришел, было два, потом мы выполнили на три и уже в прошлом сезоне заняли в тотале 13-е место, и теперь квота четыре.

– И сколько сейчас в команде россиян?

– На данный момент три действующих биатлониста – Настя Толмачева, Лена Чиркова и я. беременна, ждет пополнения в семье. Толя Оськин завязал.

Всего в мужской команде Румынии четыре человека и три – в женской. Получается, россиян почти 50%.

– А если румынским биатлонистам нужна была какая-то помощь, вы могли обратиться к российской или белорусской команде? Свои же ребята.

– Конечно. Все всегда помогут, вообще не вопрос. Это и есть биатлонная семья. И не только к россиянам или белорусам, хоть к кому обратишься – помогут, если могут.

– И к норвежцам так можно подойти?

– К норвежцам я не подходил, но другие команды помогали мне, – сказал .