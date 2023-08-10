Дмитрий Шамаев: «Знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Румынии сборная Молдовы Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи Дмитрий Шамаев Максим Макаров Биатлон

Румынский биатлонист Шамаев рассказал об отношении к россиянам на Кубке мира.

– На Кубке мира и чемпионате мира ты общался с российской командой?

– Да, общался. Бывало, что мы в одном отеле жили, но так не всегда бывает, потому что у российской команды все-таки финансирование чуть-чуть побольше, чем у румынской. Они в более хороших условиях, у нас часто похуже. Но даже если жили в разных отелях, бывало, приезжали друг к другу, общались.

– Изменилось ли что-то на Кубке мира, когда россиян и белорусов отстранили?

– Многие знают, откуда я. И иностранцы, например знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду. В то же время некоторые дают интервью, где говорят, что все правильно, должны быть отстранены. На два лагеря там поделились – кто-то ждет россиян и белорусов, кто-то – пока не закончится СВО – не ждет.

– На Кубке мира продолжают выступать и другие россияне – Лапшин в команде Кореи, Макаров в Молдавии, целое российское комьюнити.

– С ними, конечно, общаемся. Постоянно все вместе.

– У вас, кажется, и совместные сборы были?

– Я вместе с молдавской командой на Новый год выезжал на сбор. Но там молдавская команда – одно название, все россияне. Потом Макс Макаров приезжал в Румынию, тоже тренировался. Недавно звонил Тимофей Лапшин, предлагал в октябре поехать куда-нибудь на сбор, возможно, в Австрию. Пока думаем.

Макаров, кстати, как и я, из Удмуртии. Он, Поварницын, Мухамедзянов и я у одного тренера выросли.

– Было мнение, что отстранить россиян от международных соревнований стоит и в целях безопасности российских спортсменов. Поварницын рассказывал, как в Европе человек напал на автобус национальной команды. Ты с начала СВО испытывал на себе какой-то негатив со стороны иностранцев?

– Нет, вообще ничего. Никаких проблем или непонятных ситуаций не было, – сказал Дмитрий Шамаев.

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Конечно ждут наших спортсменов везде, о чем речь. Политиканы плотно вписались в спорт , вот и правят вместе.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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