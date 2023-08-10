Дмитрий Шамаев: «Знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду»

Румынский биатлонист Шамаев рассказал об отношении к россиянам на Кубке мира.

– На Кубке мира и чемпионате мира ты общался с российской командой?

– Да, общался. Бывало, что мы в одном отеле жили, но так не всегда бывает, потому что у российской команды все-таки финансирование чуть-чуть побольше, чем у румынской. Они в более хороших условиях, у нас часто похуже. Но даже если жили в разных отелях, бывало, приезжали друг к другу, общались.

– Изменилось ли что-то на Кубке мира, когда россиян и белорусов отстранили?

– Многие знают, откуда я. И иностранцы, например знакомые из Франции, Германии, Литвы на тренировке или после гонки говорили, что ждут российскую команду. В то же время некоторые дают интервью, где говорят, что все правильно, должны быть отстранены. На два лагеря там поделились – кто-то ждет россиян и белорусов, кто-то – пока не закончится СВО – не ждет.

– На Кубке мира продолжают выступать и другие россияне – Лапшин в команде Кореи, Макаров в Молдавии, целое российское комьюнити.

– С ними, конечно, общаемся. Постоянно все вместе.

– У вас, кажется, и совместные сборы были?

– Я вместе с молдавской командой на Новый год выезжал на сбор. Но там молдавская команда – одно название, все россияне. Потом Макс Макаров приезжал в Румынию, тоже тренировался. Недавно звонил , предлагал в октябре поехать куда-нибудь на сбор, возможно, в Австрию. Пока думаем.

Макаров, кстати, как и я, из Удмуртии. Он, Поварницын, Мухамедзянов и я у одного тренера выросли.

– Было мнение, что отстранить россиян от международных соревнований стоит и в целях безопасности российских спортсменов. Поварницын рассказывал, как в Европе человек напал на автобус национальной команды. Ты с начала СВО испытывал на себе какой-то негатив со стороны иностранцев?

– Нет, вообще ничего. Никаких проблем или непонятных ситуаций не было, – сказал .