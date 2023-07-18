Каминский о взаимодействии с Логиновым и Бабиковым: «Лезть к опытным спортсменам нет смысла. Мне скорее самому интересно что-то разузнать у Антона по стрелковой подготовке»

Юрий Каминский рассказал, контактирует ли с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым.

– Как вы взаимодействуете с находящимися на самоподготовке спортсменами, прежде всего с и ?

– Логинов и Бабиков были на сборе, где мы с ними немножко пообщались. Лезть к опытным спортсменам нет никакого смысла. Мне скорее самому интересно что-то разузнать у Антона по стрелковой подготовке. В этот раз мы тоже пообщались на эту тему, он рассказал свои ощущения.

Этот опыт бесценен для молодых, которые могли бы у них учиться. Поскольку постоянно они с нами быть не могут, мы пытаемся с ними взаимодействовать таким образом. Антон рассказал нам с о своей подготовке, о том, какие ощущения он испытывает и какие нюансы мы можем использовать в работе с молодыми спортсменами.

– Он сейчас действительно работает с Дмитрием Шукаловичем, возглавившим юношескую команду? Какова его роль в подготовке Бабикова?

– Да, он действительно ему помогает, но подробностей не знаю. Скорее всего, он ему пишет план, – сказал тренер.