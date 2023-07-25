Василий Томшин: «В последнее время слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но это я ценю, это помогает корректировать технику»

Теги сборная России Юрий Каминский Сергей Башкиров Матч ТВ Василий Томшин Биатлон

Биатлонист Василий Томшин рассказал о подготовке к новому сезону.

С 1 июля группы тренеров Сергея Башкирова и Юрий Каминского были объединены. Сейчас спортсмены тренируются на Семинском перевале в Алтае. 

«Очень тяжело влиться в коллектив. Постоянно со стороны тренеров, спортсменов какие‑то ущемления, насмешки и ужимки. Я как бы много команд уже поменял, поэтому стрессоустойчивость наработана.

На самом деле, если без шуток, команда очень хорошая, крутая. Коллектив сплоченный и целеустремленный. Чувствуется, что все на своем месте и все помогают тебе развиваться и работать.

В последнее время слышу много: «Это не так, то не так. Это поправь, то поправь». Но это я ценю, это положительно влияет на меня, помогает корректировать технику.

Самочувствие хорошее. Высота здесь подходящая. Юрий Михайлович (Каминский) говорит, что это то, что надо. В плане функционала сложно оценить свое состояние, но в плане техники можно понять, что я добавил», – сказал Томшин.

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