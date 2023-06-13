«Ленивый обзор». Томшин показал биатлонный комплекс в Щучинске, где сейчас проходит сбор группы Башкирова

Теги сборная России Сергей Башкиров Василий Томшин Биатлон

Василий Томшин опубликовал обзор биатлонного комплекса в казахстанском Щучинске.

В этом городе сейчас проводит сбор группа Сергея Башкирова, в состав которой входят Томшин, Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Иван Колотов и Олег Домичек.

«Ленивый обзор спортивного комплекса в Щучинске. На самом деле здесь есть уникальная возможность разглядеть все спортивные сооружения с балкона номера. Вот такая красота», – сказал Томшин.

«Комплекс действительно крутой, в нем круто, приятно, уютно находиться. Не ожидал я здесь увидеть такого. Респект Щучинску», – отметил биатлонист. 

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