«Ленивый обзор». Томшин показал биатлонный комплекс в Щучинске, где сейчас проходит сбор группы Башкирова
Василий Томшин опубликовал обзор биатлонного комплекса в казахстанском Щучинске.
В этом городе сейчас проводит сбор группа Сергея Башкирова, в состав которой входят Томшин, Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Иван Колотов и Олег Домичек.
«Ленивый обзор спортивного комплекса в Щучинске. На самом деле здесь есть уникальная возможность разглядеть все спортивные сооружения с балкона номера. Вот такая красота», – сказал Томшин.
«Комплекс действительно крутой, в нем круто, приятно, уютно находиться. Не ожидал я здесь увидеть такого. Респект Щучинску», – отметил биатлонист.
Комментарии