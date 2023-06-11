Башкиров о сборе в Щучинске: «Здесь приличные условия и серьезная инфраструктура. Ребята хорошо провели межсборье, готовы к работе»

Тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал о сборе своей группы в Казахстане.

– Почему местом сбора выбран именно Щучинск?

– Планировали приехать в Казахстан еще в прошлом году, не получилось. Знали по отзывам специалистов, что место хорошее, хотелось попробовать.

В Щучинске приличные условия и серьезная инфраструктура, здесь не раз проводились международные соревнования, включая юниорский ЧМ-2023 по биатлону.

Еще один фактор – у некоторых спортсменов аллергия на цветение, а в северном Казахстане почти все аллергенное уже отцвело. Сюда же 10 июня прибудет наша юниорская сборная.

– Каковы дальнейшие планы на лето?

– Сбор на Семинском перевале вместе с группой Юрия Каминского, затем тренировки в Тюмени, участие в Кубке Содружества в Сочи и летний чемпионат страны, тоже в Тюмени.

– У вас в группе шесть человек...

– Пять. Максим Цветков принял решение перейти в группу Каминского.

– Все здоровы?

– Сбор только начинается, пока все нормально. Ребята хорошо провели межсборье, готовы к работе.

– Поварницына, Томшина, Бажина, Колотова более-менее знают. Кто такой Олег Домичек?

– По итогам минувшего сезона было принято решение подключить к централизованной подготовке юниоров, хорошо себя зарекомендовавших в молодежных стартах.

Иродова пригласили в группу Каминского, Домичека к нам. Ему 21 год, хорошо реагирует на нагрузку, втягивается. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Башкиров.