Башкиров о сборе в Щучинске: «Здесь приличные условия и серьезная инфраструктура. Ребята хорошо провели межсборье, готовы к работе»
Тренер сборной России Сергей Башкиров рассказал о сборе своей группы в Казахстане.
– Почему местом сбора выбран именно Щучинск?
– Планировали приехать в Казахстан еще в прошлом году, не получилось. Знали по отзывам специалистов, что место хорошее, хотелось попробовать.
В Щучинске приличные условия и серьезная инфраструктура, здесь не раз проводились международные соревнования, включая юниорский ЧМ-2023 по биатлону.
Еще один фактор – у некоторых спортсменов аллергия на цветение, а в северном Казахстане почти все аллергенное уже отцвело. Сюда же 10 июня прибудет наша юниорская сборная.
– Каковы дальнейшие планы на лето?
– Сбор на Семинском перевале вместе с группой Юрия Каминского, затем тренировки в Тюмени, участие в Кубке Содружества в Сочи и летний чемпионат страны, тоже в Тюмени.
– У вас в группе шесть человек...
– Пять. Максим Цветков принял решение перейти в группу Каминского.
– Все здоровы?
– Сбор только начинается, пока все нормально. Ребята хорошо провели межсборье, готовы к работе.
– Поварницына, Томшина, Бажина, Колотова более-менее знают. Кто такой Олег Домичек?
– По итогам минувшего сезона было принято решение подключить к централизованной подготовке юниоров, хорошо себя зарекомендовавших в молодежных стартах.
Иродова пригласили в группу Каминского, Домичека к нам. Ему 21 год, хорошо реагирует на нагрузку, втягивается. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Башкиров.
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