Губерниев о жалобе СБР: «Отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля! Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом»

Теги Анна Богалий Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Министерство спорта России Луиза Носкова Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Губерниев обратился к критикам после жалобы СБР в его адрес.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подписал обращение к генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, заявив об «огульном хамстве» со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«Вообще с СБР ситуация огонь! Я боролся за зарплаты биатлонистов, начальники нашего биатлона сливались, мы с «Матчем», Минспортом, ЦСП все продавили, нас все поддержали!

Ребята счастливы, справедливость восторжествовала, СБР пишет на меня пасквиль! Отличная работа!

Кстати, отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля! Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом… Ржунимагу! 🤣💪» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Но доносчикам – первый кнут, напоминаю! 💪» – добавил он.

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18 комментариев

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Александр Корнейчук
обнаглел Губерниев дальше некуда! совсем совесть потерял! один умный, а все вокруг недалёкие! всегда прав! и всё знает!
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Dinamik1
Теперь начнется травля Багалий и Носковой.Майонез вобще берега потерял Те кто за ним стоит это иногенты раскалываещие наше общество.
+8
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Владимир Прутик
Ответ Татьяна Солотина
Девочек попросили написать донос, а они в силу своего скудного умишка, но с большой любовью к начальству, не задумываясь его написали. Теперь оскорблением считается то, что тихушных мошенников разобличают??? Ставки делятся по принципу, что хочу, то и ворочу! И только Губерниев мог с помощью шума, который он и поднял, вернуть некую справедливость. Больше за биатлонистов и заступиться некому. Ему надо спасибо сказать, а не доносы писать. Девочки, вы спокойно спать после этого будете??7
Губерниев ангажирован персонажем. который сейчас в тени. Главная его цель-свалить Майгурова. спортсмены тут-это карты в продажно-крапленой колоде...
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тоторо
богалий вообще удивила заявив про скандал с зарплатами что «Я знаю об этом только из прессы". Типичный чинуша не знает че у него в королевстве происходит
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JL JL
когда ж вы все передеретесь?
а шипучасток, где-нибудь чего-нибудь подписал? или отмалчивается?
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Александр Рыбаков
Димон, ты не колодец, ты сортир.
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sergey2022
Когда его уже отстранят от комментирования биатлона, смотрю всегда с выключенным звуком(
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Андоррский почтальон
Ответ Александр Корнейчук
всегда восхищался его комментариями биатлона! но теперь разочаровался полностью!
А я никогда не восхищался, поэтому и разочарования нет. Всё ожидаемо.
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Андрей Про спорт
У Губера всегда так: не согласен со мной-гов.о. Вчера ещё обнимался, целовался, всё было блестяще и потрясающе. А ситуация на фоне и с учётом происходящих событий вообще и разъяснений технических работников СБР-типичная и незаконченная совсем, те рабочая. Яйца выеденного не стоит этот шум. Но у Губера свой интерес. Летом ему скучно
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Александр Корнейчук
всегда восхищался его комментариями биатлона! но теперь разочаровался полностью!
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maripous
Не делай добра-не получишь зла
А девочки-чиновницы. Что им скажут подписать’ то они и подпишут. У них зарплата есть. И платит ее не Губерниев.
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Viks
Губа действительно пробил эти зарплаты через минспорта - это его заслуга, а не Майгурова.
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Viks
Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом… Ржунимагу! 🤣💪» – написал Губерниев --- Им уже не нужны хвалебные твои речи в эфире, а с СБР они что-нибудь поимеют, завтра, может быть...
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притвиц
Может ЦСП., Минспорта и боролись , а ты Дима визжал, как боров которого ведут на кастрацию и толку от твоих воплей было чуть , все должно решаться не по воплям и крикам и не тебе беспринципному флюгеру осуждать заслуженных спортсменок Богалий и Носкову ,они ближе к данной теме и естественно знают больше и понимают, что ты перешел грань нормального общения с биатлонной федерацией , специально нагнетаешь обстановку , в общем злобствуешь за то, что Майгуров,Ростовцев и Ко отодвинули тебя величайшего популяризатора биатлона от СБР, поэтому ты и поддерживаешь противников действующего состава СБР.
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тоторо
Ответ Татьяна Солотина
Девочек попросили написать донос, а они в силу своего скудного умишка, но с большой любовью к начальству, не задумываясь его написали. Теперь оскорблением считается то, что тихушных мошенников разобличают??? Ставки делятся по принципу, что хочу, то и ворочу! И только Губерниев мог с помощью шума, который он и поднял, вернуть некую справедливость. Больше за биатлонистов и заступиться некому. Ему надо спасибо сказать, а не доносы писать. Девочки, вы спокойно спать после этого будете??7
они будут спать спокойно уж поверьте, у нас как спортсмены чинушами становятся, вдруг забывают что когда то были в шкуре самих спортсменов. Пожалуй только Драчев был всегда на стороне спортсменов и понимал их
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