Губерниев о жалобе СБР: «Отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля! Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом»

Дмитрий Губерниев обратился к критикам после жалобы СБР в его адрес.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подписал обращение к генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, заявив об «огульном хамстве» со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«Вообще с СБР ситуация огонь! Я боролся за зарплаты биатлонистов, начальники нашего биатлона сливались, мы с «Матчем», Минспортом, ЦСП все продавили, нас все поддержали!

Ребята счастливы, справедливость восторжествовала, СБР пишет на меня пасквиль! Отличная работа!

Кстати, отдельное спасибо Анне Богалий и Луизе Носковой за поддержку данного пасквиля! Девочки, плевать у вас в колодцы становится мейнстримом… Ржунимагу! 🤣💪» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Но доносчикам – первый кнут, напоминаю! 💪» – добавил он.

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