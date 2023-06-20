Губерниев о том, что Майгуров не уничтожил диплом: «Может быть, он сейчас анализирует зарплаты биатлонистов. А может, ждет ответа от руководства «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что Виктор Майгуров не уничтожил поддельный диплом.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России ( ) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

Сообщалось, что пока не исполнил предписание суда по уничтожению диплома.

«Имеет ли право Майгуров не исполнять предписание суда? Во-первых, я не пресс-секретарь Майгурова, чтобы отвечать на такие вопросы. Может, он чувствует уверенность в завтрашнем дне. Я теперь буду его называть Ломоносовым наших дней. Потому что Михайло Ломоносов, как известно, из Архангельской области шел учиться в Москву.

А Виктор Викторович из Москвы пошел учиться в Тобольск. Прекрасный город, учебные заведения там тоже хорошие – не хочу никого обидеть. И поэтому, чувствуя, что он сейчас Ломоносов, знаменитый ученый, у него есть высшее образование, он и не исполняет предписание суда. Как-то с этим связано, мне кажется.

Может быть, он сейчас анализирует зарплаты биатлонистов и рад, что они всегда идут навстречу нашим парням. А может быть, он ждет ответа от руководства федерального спортивного телеканала (« » – Sports.ru). Они же письмецо написали.

Мне сложно сказать. Спросите у Александра Пака. Он очень хороший пресс-секретарь господина Майгурова. Честнейший человек. Я заплакал, когда Пак сказал, что они собирались биатлонистов взять на ставки, но тут вмешался, к сожалению, я и все испортил.

Люди хорошие, я дружу с ними много лет и горжусь этой дружбой. Они для меня образец настоящих мужчин и прекрасных руководителей. Я жду не дождусь зимнего сезона, для того чтобы их восхвалять в своих репортажах.

Потому что люди действительно на своих местах. Человек на своем месте. Нам всем нужно брать пример с этих замечательных людей», – сказал .

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава