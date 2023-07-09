Дмитрий Васильев: «Западные спортсмены могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А Россию априори объявили главным злодеем»

Дмитрий Васильев заявил о предвзятости WADA по отношению к российским спортсменам.

– В ближайшей перспективе больше шансов увидеть Россию на каких-то альтернативных соревнованиях, чем на Олимпиаде?

– Конечно. А что этого бояться? Не надо этого бояться. Надо только создавать эти соревнования, причем масштабно и на постоянной основе, а не так, как было раньше, когда проводили Игры доброй воли. Это были разовые мероприятия.

Мы же видим: подход к России в мире очень однобокий, в том числе в спорте. Вспомните ту же организацию под названием WADA (Всемирное антидопинговое агентство), ее деятельность.

Для западных спортсменов всегда зеленый свет, они могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А Россию априори объявили главным злодеем в области допинга.

Ну это же все белыми нитками шито. Я считаю, надо создавать справедливые международные соревнования, которые по масштабу и престижу не уступали бы Олимпийским играм, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.