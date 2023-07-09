Дмитрий Васильев: «Западные спортсмены могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А Россию априори объявили главным злодеем»

Теги допинг Олимпийская сборная России WADA Дмитрий Васильев Биатлон

Дмитрий Васильев заявил о предвзятости WADA по отношению к российским спортсменам.

– В ближайшей перспективе больше шансов увидеть Россию на каких-то альтернативных соревнованиях, чем на Олимпиаде?

– Конечно. А что этого бояться? Не надо этого бояться. Надо только создавать эти соревнования, причем масштабно и на постоянной основе, а не так, как было раньше, когда проводили Игры доброй воли. Это были разовые мероприятия.

Мы же видим: подход к России в мире очень однобокий, в том числе в спорте. Вспомните ту же организацию под названием WADA (Всемирное антидопинговое агентство), ее деятельность.

Для западных спортсменов всегда зеленый свет, они могут употреблять какие угодно допинги, их никто не трогает. А Россию априори объявили главным злодеем в области допинга.

Ну это же все белыми нитками шито. Я считаю, надо создавать справедливые международные соревнования, которые по масштабу и престижу не уступали бы Олимпийским играм, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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19 комментариев

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Bobby Clarke
Бесконечная Ахинея от Васильева. Кандидат деструктологических наук.
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dm1959
Потому что так, как вы, больше никто допинг не жрет.
+23
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AVKU
Сейчас не допинг главная проблема. Хотя, и с ним проблема осталась, прежде всего в головах, как видно из слов Васильева. Нет понимания, что допинг принимать нельзя и с этим нужно бороться. Есть позиция - что принимают все, но наказывают только нас. И в этом есть проблема, которую необходимо решить прежде всего.
+18
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Дмитрий Воронцов
Не знаю как западные спортсмены, а вот Васильев когда несет такую ахинею, точно на допинге, и причем смешанном с разными градусами
+9
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Alexandr Tarakanoff
Он напоминает дворового алкаша. Думаю многие таких видели или знают. Он постоянно пьяненький. Вроде безобидный бедолага такой. Но когда сильно пережрет, то начинает нести полную чушь, злиться на весь мир, искать виноватых и грозиться отомстить. Но потом хмель и сон берут верх, и он тихонько засыпает где-то под деревцем или на лавочке...
+6
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Милостивый Государь
Ответ Bobby Clarke
Бесконечная Ахинея от Васильева. Кандидат деструктологических наук.
кандидат в депутаты
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Melnikov1968
То есть Васильев настроился на длительную изоляцию? Иначе зачем на постоянной основе проводить альтернативные соревнования, когда есть ОИ, ЧМ, ЧЕ, Кубки Мира и т.д.? А про допинг уже не смешно.
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Alexey Slutsker
ахаха, поржал
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Adolf Glieder
Дмитрий Васильев может употреблять какие угодно вещества, его никто не трогает.
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Волька-ибн-Алёша
опять ложь
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Альф Третий
Ответ Picachu
Так а вы выводите их играть ? так ещё и не под гимном и флагом . валяют нас как хотят.
Ах, какие переживания! Смотрю, у вас сердце бьется ради Российской команды! Но не стоит волноваться так сильно. У нас есть альтернативные соревнования, где наши спортсмены будут блистать без всяких ограничений. И не забудьте про то, что самое главное в спорте - это не гимн и флаг, а умение побеждать и достойно представлять свою страну. И наши спортсмены этому всегда стремятся, даже без официальных знаков России. Значит, нам не страшны ограничения, ведь мы знаем, на что способны! 😉🏆
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papadok
Сами употребляют любые допинги, а нам даже ЭПО не разрешают.
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Kseniya Gil
Ответ dm1959
Потому что так, как вы, больше никто допинг не жрет.
ха ха ха рассмешили
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YOKODZUMA
Ответ Melnikov1968
То есть Васильев настроился на длительную изоляцию? Иначе зачем на постоянной основе проводить альтернативные соревнования, когда есть ОИ, ЧМ, ЧЕ, Кубки Мира и т.д.? А про допинг уже не смешно.
Олимпийские игры: принимают участие спортсмены России и Белоруссии. Чемпионат мира: принимают участие спортсмены Белоруссии и России
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