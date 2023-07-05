Симон, подозреваемая в мошенничестве, использовала компьютер и электронную почту Брезаз-Буше для покупок

Теги сборная Франции жен происшествия Жюстин Брезаз-Буше Жюлия Симон Биатлон

Французская биатлонистка, обладатель Кубка мира-2022/23 Жюлия Симон использовала компьютер и электронную почту партнерши по команде для совершения покупок.

Об этом пишет Ski Nordique. Предполагается, что у Симон был доступ к личным данным олимпийской чемпионки Жюстин Брезаз-Буше – обе спортсменки представляют клуб Les Saisies.

Ранее сообщалось, что Симон подозревается в мошенничестве с банковскими картами. Один из исков на нее подал член штаба французской сборной по биатлону, а второй поступил от Брезаз-Буше.

В иске Брезаз-Буше говорится, что Симон использовала ее кредитку в прошлом году во время фестиваля Blink и совершила покупки на сумму от 1000 до 2000 евро.

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3 комментария

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zommie
что-то дичь какая-то. непонятно, нафига Симон это нужно. денег полно, успешная карьера, и рисковать этим всем вот так вот? ясно же, что поймают.
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selso99
В интим-магазине что ли закупалась, и чтобы не палить свое имя, использовала аккаунт Брезы.
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Александр Митраков
Суммы не самые большие, странно
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