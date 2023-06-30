СБР проиграл два судебных процесса юридическим лицам, которые оказывали ему бухгалтерское и юридическое сопровождение

Два юридических лица отсудили у Союза биатлонистов России более 10 млн рублей.

Об этом сообщил бывший исполнительный директор организации Сергей Голиков, который четыре года назад нанял их для оказания посреднических услуг.

Речь об аудиторской фирме «Кэнсалтинг-Сервис» и индивидуальном предпринимателе Ольге Рогач. В 2021 году СБР решил отсудить у этих юрлиц 5,15 млн и 2 млн рублей соответственно. После разбирательств арбитражные суды полностью отклонили иски СБР и присудили выплатить «Кэнсалтинг-Сервис» 5,15 млн рублей, индивидуальному предпринимателю Ольге Рогач – 5,23 млн рублей.

«В СБР я пришел в 2018 году, когда президентом был . Проанализировав затраты организации, я пришел к выводу, что на бухгалтерские и юридические услуги уходит слишком много средств, поэтому перевел их на аутсорсинг, сократив расходы вдвое.

Потом Майгуров и новый исполнительный директор Александр Пак взбрыкнули. Смысл обоих исков примерно одинаковый: через юрлица я якобы уводил деньги и присваивал их себе. Оснований для этого не было никаких, напротив, благодаря этому траты СБР сократились вдвое. Я немного этому огорчился и решил через юрлица подать встречные иски.

Дело в том, что контракты с ними носили бессрочный характер. Если у вас договор с телефонной станцией, то вы будете платить абонентскую плату до тех пор, пока не уведомите об отказе. Услуги продолжали оказываться, от них никто не отказывался, поэтому во встречном иске им и выставили финансовые претензии.

Поскольку они меня вывели из себя, я инициировал два новых дела – буду добиваться компенсации за работу адвокатов. Но на большие деньги не претендую – речь максимум о половине миллиона рублей.

Кто их вообще заставлял изначально затевать эти судебные дела? Видимо, таким образом они решили отомстить мне за критику в их адрес. Других причин я не вижу», – сказал Голиков, покинувший СБР в 2020 году.

Он отметил, что в 2020 году подписал с новым руководством СБР соглашение, в котором стороны обговорили условия расторжения его трудового договора. Они отказались от взаимных претензий, в качестве компенсации Голиков получил около миллиона рублей, которые, по его словам, впоследствии новое руководство тоже безрезультатно пыталось отсудить.