Печерский о том, что «Газпром» не будет спонсором СБР: «Я знаю точно, что наши руководители делают все, чтобы спортсмены, тренеры и персонал не остались на голодном пайке»

В сборной России по биатлону высказались о прекращении сотрудничества СБР и «Газпрома».

«Уход генерального спонсора – это всегда плохо. Особенно такого крупного, как «Газпром». Но я знаю точно, что в сложившейся ситуации наши руководители делают все, чтобы спортсмены, тренеры и весь обслуживающий персонал не остались на голодном пайке.

Я помню те времена, когда федерация была по уши в долгах, а «Газпром» отказывался от СБР. Тем не менее ситуация нивелировалась и союз продолжил свое существование. Так что руководители не оставят федерацию в беде.

Что касается призовых, то уход «Газпрома» на это никак не повлияет. В этом году у нас был спонсорский контракт с компанией «Пари», которая выплатила очень достойные суммы всем спортсменам. Именно из их ресурсов осуществлялась выплата призовых.

Возможно, СБР перейдет к более плотному сотрудничеству с букмекерскими конторами, дабы пережить уход нынешнего генерального спонсора», – сказал глава сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский.