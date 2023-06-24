Сергей Чепиков: «Потеря генерального спонсора может негативно сказаться на деятельности СБР. «Газпром» очень сильно помогал в материальном плане»

Сергей Чепиков считает, что прекращение сотрудничества с «Газпромом» может повлиять на СБР.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что договор с «Газпромом» не будет продлен.

«Газпром» долгое время плодотворно сотрудничал с СБР. Компания очень сильно помогала федерации в материальном плане.

Ежегодно компания выделяла очень большие суммы, которые я не вправе называть. И потеря генерального спонсора, на мой взгляд, может негативно сказаться на деятельности федерации.

Я не знаю позиции СБР по этой ситуации, может быть, они ищут нового партнера. Но вряд ли найдется кто-то соответствующий уровню уходящей компании.

Повлияет ли это как-то на призовые спортсменов? Я думаю, нет. Насколько мне известно, финансы на это выделяет Министерство спорта РФ», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший вице-президент СБР.