Виктор Майгуров: «Со стороны «Газпрома» вопросов по выполнению СБР условий договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается»

Теги Газпром Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров прокомментировал прекращение сотрудничества СБР с «Газпромом».

«Со стороны ПАО «Газпром» вопросов по выполнению СБР условий нашего договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается.

Мы благодарим компанию «Газпром» за многолетнее сотрудничество, при этом понимаем сегодняшнюю ситуацию в мире и с уважением относимся к решениям наших партнеров», — сказал Майгуров.

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1 комментарий

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Kseniya Gil
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