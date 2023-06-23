Виктор Майгуров: «Со стороны «Газпрома» вопросов по выполнению СБР условий договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается»

Виктор Майгуров прокомментировал прекращение сотрудничества СБР с «Газпромом».

«Со стороны ПАО «Газпром» вопросов по выполнению условий нашего договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается.

Мы благодарим компанию «Газпром» за многолетнее сотрудничество, при этом понимаем сегодняшнюю ситуацию в мире и с уважением относимся к решениям наших партнеров», — сказал .

Дмитрий Губерниев: «Газпром» больше не спонсор Союза биатлонистов России! И с другими партнерами есть проблемы»