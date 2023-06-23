Виктор Майгуров: «Со стороны «Газпрома» вопросов по выполнению СБР условий договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается»
Виктор Майгуров прокомментировал прекращение сотрудничества СБР с «Газпромом».
«Со стороны ПАО «Газпром» вопросов по выполнению СБР условий нашего договора нет. Тем не менее, действие нашего соглашения заканчивается.
Мы благодарим компанию «Газпром» за многолетнее сотрудничество, при этом понимаем сегодняшнюю ситуацию в мире и с уважением относимся к решениям наших партнеров», — сказал Майгуров.
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