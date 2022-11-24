Алимбекова о морозе в Ханты-Мансийске: «Погода напоминает Олимпиаду в Пекине, а это не самые лучшие воспоминания»

Белорусская биатлонистка рассказала, как мороз отразился на выступлении в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, где она заняла шестое место.

«Морозы отразились только на подводящих тренировках. Я не делала серьезной скоростной работы. Сегодня не замерзла, бежала в комфорте, потому что надела теплые рукавицы и теплые носки.

Я мерзну всегда, но на Кубке мира мы редко сталкивались с таким холодом. Погода чем-то напоминает в Пекине, а это не самые лучшие воспоминания. Не хочется мерзнуть, но для Ханты-Мансийска в это время мороз – это нормально.

Меня впечатлило, что такой биатлонный комплекс находится в городе и любой желающий может прийти и покататься на лыжах. Комплекс действительно хороший, чем-то напоминает наши Раубичи. Мне нравится здесь.

Я вышла на старт с хорошо разогретыми мышцами, поэтому не замерзла на протяжении всей дистанции. Секреты раскрывать не буду, как мне это удалось, потому что нам еще долго соревноваться на морозе, но многие девочки чувствовали себя сегодня неплохо», – сказала Алимбекова.

Также она рассказала, обсуждают ли в команде чемпионат мира по футболу в Катаре.

«Ход чемпионата мира по футболу мы обсуждаем между собой в команде, причем интересуются не только мальчики, но и девочки, но все равно все мысли о биатлоне.

Явных фаворитов на чемпионате мира у меня нет, да и пока еще рано о них говорить, чемпионат только начался», – добавила спортсменка.