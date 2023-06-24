Дмитрий Васильев: «Всегда говорю, что норвежцы – легализованные допингисты. Очень хочу, чтобы они на меня подали в суд»

Дмитрий Васильев назвал сборную Норвегии по биатлону «легализованными допингистами».

– Вы неоднократно обличали норвежцев в том, что они фактически употребляют допинг с этим списком разрешенных средств. Со стороны Норвегии когда‑нибудь были попытки возбудить против вас судебное дело?

– Никогда такого не было. И я это очень жду. Очень хочу, чтобы они на меня подали в суд. Я всегда говорю, что они, выигрывающие медали, – легализованные допингисты.

А в чем я не прав? Они под очень выдуманным предлогом, что являются сильно больными людьми, побеждают практически на всех соревнованиях. При этом легально принимают запрещенные препараты.

Поэтому я их так и называю. Помню, как в 2020 году в Антерсельве на чемпионате мира я об этом сказал в эфире «Матч ТВ». Но почему‑то мне даже звонка никакого не поступило.

– А почему? Ваша версия.

– Потому что у них нет никаких аргументов против. Я же правду говорю, никого не оскорбляю. Я просто объясняю то, что есть на самом деле, – сказал двукратный олимпийский чемпион.